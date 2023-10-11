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    00:35, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Шымкентца наказали за жестокое обращение с лошадью на сундет тое

    pixabay.com
    Фото: Фото: pixabay.com

    В ходе мониторинга соцсетей сотрудники городского департамента полиции выявили видеозапись, на котором несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    - В результате проверки установлено, что указанный факт имел место во время сундет тоя 8 октября в одном из ресторанов на территории Абайского района.

    В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по ст. 407-1 КоАП РК «Жестокое обращение с животными, - сообщили в полиции.

    Правоохранители предупреждают, при обращении с животными запрещаются побои, истязания животного, в том числе голодом, жаждой, и иные насильственные действия, которые привели или могут привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана полиция Шымкент Животные
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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