Шымкентца наказали за жестокое обращение с лошадью на сундет тое

В ходе мониторинга соцсетей сотрудники городского департамента полиции выявили видеозапись, на котором несколько мужчин пытаются спустить по лестнице лошадь с завязанными платком глазами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

- В результате проверки установлено, что указанный факт имел место во время сундет тоя 8 октября в одном из ресторанов на территории Абайского района.

В отношении хозяина лошади полицейские составили административный протокол по ст. 407-1 КоАП РК «Жестокое обращение с животными, - сообщили в полиции.