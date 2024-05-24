РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:25, 24 Май 2024 | GMT +6

    Шымкентский НПЗ увеличит мощность до 12 млн тонн нефти в год

    нпз
    Фото: КазМунайГаз

    23 мая 2024 года Министерство энергетики, КазМунайГаз, ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) и представители CNPC провели рабочее совещание по проекту «Расширение Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн нефти в год», передает агентство Kazinform.

    ПКОП — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Центральной Азии, с мощностью 6 млн тонн в год, обеспечивающий страну моторным топливом.

    Министерство и госорганы разработали проект Межправительственного соглашения с Китаем, предусматривающий меры поддержки: обеспечение сырьем, инфраструктурой, энергоресурсами и применение международных стандартов, а также обязательства инвесторов.

    Проект входит в список 15 крупных проектов для создания кластеров высокого передела по поручению Главы государства.

    По расчетам, проект позволит увеличить производство автобензина на 700 тысяч тонн, авиатоплива на 700 тысяч тонн и дизтоплива на 3,9 млн тонн. Запуск новых объектов запланирован на 2030 год.

    Теги:
    Дизтопливо Минэнерго РК Шымкент Заводы Нефть Бензин
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!