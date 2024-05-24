Шымкентский НПЗ увеличит мощность до 12 млн тонн нефти в год

23 мая 2024 года Министерство энергетики, КазМунайГаз, ПетроКазахстан Ойл Продактс (ПКОП) и представители CNPC провели рабочее совещание по проекту «Расширение Шымкентского НПЗ до 12 млн тонн нефти в год», передает агентство Kazinform.

ПКОП — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Центральной Азии, с мощностью 6 млн тонн в год, обеспечивающий страну моторным топливом.

Министерство и госорганы разработали проект Межправительственного соглашения с Китаем, предусматривающий меры поддержки: обеспечение сырьем, инфраструктурой, энергоресурсами и применение международных стандартов, а также обязательства инвесторов.

Проект входит в список 15 крупных проектов для создания кластеров высокого передела по поручению Главы государства.

По расчетам, проект позволит увеличить производство автобензина на 700 тысяч тонн, авиатоплива на 700 тысяч тонн и дизтоплива на 3,9 млн тонн. Запуск новых объектов запланирован на 2030 год.