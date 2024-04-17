РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:35, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Шымкентский нотариус осужден за мошенничество

    мошенник
    Фотоколлаж Polisia.kz

    Приговором суда по факту мошенничества осужден к ограничению свободы сроком на 4 года нотариус из Шымкента, его сообщники на 3 года и условно сроком на 3 года 9 месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

    В ходе судебного разбирательства установлено, что частный нотариус «А», войдя в доверие к потерпевшим, пользуясь их уязвимым положением, и используя свои служебные полномочия для извлечения выгоды, неоднократно составлял, заверял договора купли-продажи вместо оформления договора займа или залога.

    В последующем незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции по городу Шымкент, закрепив право собственности за третьими лицами.

    По уголовному делу причинен ущерб на сумму 47 млн тенге 9 потерпевшим.

    Жителей города Шымкент просим быть внимательными при оформлении документов на недвижимость с участием нотариусов, в случае необходимости консультироваться с юристами.

    Теги:
    Закон и право Суды Шымкент Прокуратура Ущерб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!