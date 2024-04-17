Шымкентский нотариус осужден за мошенничество

Приговором суда по факту мошенничества осужден к ограничению свободы сроком на 4 года нотариус из Шымкента, его сообщники на 3 года и условно сроком на 3 года 9 месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

В ходе судебного разбирательства установлено, что частный нотариус «А», войдя в доверие к потерпевшим, пользуясь их уязвимым положением, и используя свои служебные полномочия для извлечения выгоды, неоднократно составлял, заверял договора купли-продажи вместо оформления договора займа или залога.

В последующем незаконно направлял договор на регистрацию в органы юстиции по городу Шымкент, закрепив право собственности за третьими лицами.

По уголовному делу причинен ущерб на сумму 47 млн тенге 9 потерпевшим.

Жителей города Шымкент просим быть внимательными при оформлении документов на недвижимость с участием нотариусов, в случае необходимости консультироваться с юристами.