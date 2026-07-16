Шымкентец выпрыгнул с третьего этажа во время призыва: начато расследование

Спустя два месяца после инцидента в компьютерном клубе мать Армана Хабибуллы заявила о затягивании расследования и потребовала привлечь виновных к ответственности. В полиции сообщили о проведении досудебного расследования, передает корреспондент Kazinform.

По словам матери пострадавшего Жанны Байдибековой, около часа ночи Арман вместе с другом находился в компьютерном клубе. К ним подошли четверо мужчин, которые представились сотрудниками военкомата. Позже, как утверждает женщина, среди них оказались участковый инспектор полиции и двое сотрудников СОБРа.

Женщина рассказывает, что у ее сына забрали мобильный телефон и оказывали психологическое давление, заявляя, что его заберут для прохождения военной службы. После этого Арман выпрыгнул из окна третьего этажа.

Молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии с травмами головы, ребер и рук. Он неделю находился в коме, перенес экстренную операцию и сейчас готовится к еще одному хирургическому вмешательству. Мать опасается, что сын может остаться инвалидом.

Жанна Байдибекова считает, что расследование затягивается из-за неоднократной смены следователей, и просит Министерство внутренних дел взять дело на личный контроль.

В полиции сообщили, что инцидент произошел 11 мая в одном из компьютерных клубов Шымкента. По данным правоохранительных органов, 24-летний житель города выпрыгнул с третьего этажа здания.

— В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в департаменте полиции Шымкента.

В ведомстве добавили, что по итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что в этом году из Шымкента и Туркестанской области на срочную воинскую службу планируют призвать более восьми тысяч новобранцев.