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Шигео Катсу рассказал, почему ушел из Назарбаев Университета

Автор:  
Татьяна Кудренок
8 Июня 2023, 15:47
Шигео Катсу рассказал, почему ушел из Назарбаев Университета Фото: nu.edu.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Бывший ректор Назарбаев Университета Шигео Катсу рассказал, почему ушел с поста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Беседуя с журналистами в кулуарах Международного форума Астана, Шигео Катсу пояснил, что остается членом попечительского совета Назарбаев Университета, но не только.

«Я остаюсь здесь. Меня попросили остаться во всех советах. Я собираюсь остаться членом попечительского совета», - ответил на вопрос Катсу.

Он также добавил, почему ушел с должности.

«Сейчас идет мой 13-й год (на этой позиции). Есть множество вещей, которые я откладывал», - сказал экс-ректор НУ.

Об уходе Шигео Катсу с поста ректора Назарбаев Университета было объявлено в конце мая этого года.


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