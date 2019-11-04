«Шествие Золотого человека по музеям мира» продолжится в Греции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 ноября 2019 года в 17:00 по местному времени Национальный музей Республики Казахстан открывает выставку «Великая степь: история и культура» в Эпиграфическом музее города Афины (Греция). Выставка продлится с 11 ноября по 11 декабря 2019 года в рамках международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-отдел Национального музея РК.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан – «Золотой человек».

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя – «Золотого человека», ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.





Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявляет международное турне – «Шествие Золотого человека по музеям мира». В рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи, Узбекистана, Малайзии и Турции.

На выставке в Эпиграфическом музее Афин можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V-IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного молодого сакского воина (по мнению археологов, его возраст 17-18 лет).

Саки (в переводе с персидского означают «могучие мужи») – далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово «saka» восходит к скифскому – «олень»), в других древних источниках их образно описывали «турами с быстрыми конями». В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением «Золотого человека».

В кургане найдено свыше 4 тыс. золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке.

Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.

Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов - также обусловлена критериями мифологического мышления.

Драматизм его сюжетов трактуется как борьба добра и зла, светлого и темного начал, как возрождение к новой жизни, как символ вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом такого противостояния можно отметить представленную на выставке бляху в виде двух зеркально отраженных барсов, выполненную из золота в технике штамповки и рифления в V-IV вв. до н.э.

По мере утверждения христианства и мусульманства, «звериный стиль» постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям.

Однако декоративные изображения животных, лишённые своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, – но в более обобщенном виде, приобретая формы стилизованного орнамента, элементов декора. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

Всего на выставке представлено 144 предмета из фондов Национального музея РК. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана - это лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.















