Шествие Золотого человека по музеям мира продолжилось в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Продолжается грандиозное шествие Золотого человека по музеям мира. 12 сентября в рамках этого международного проекта в выставочном зале Музея анатолийских цивилизаций в столице Турецкой Республики Анкаре открылась выставка Национального музея РК «Великая степь: история и культура».

Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы в Facebook.

«Богатое историко-культурное наследие, представленное на экспозиции, - это, конечно, прежде всего «Золотой человек», являющийся одним из национальных символов нашего Казахстана. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары, – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на Площади Независимости в Алматы.

Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявляет международное турне – «Шествие Золотого человека по музеям мира». В рамках этого масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи, Татарстана, Узбекистана и Северной Македонии. До конца 2019 года выставка посетит еще две страны», - сообщил Арыстанбек Мухамедиулы.

Как отметил Арыстанбек Мухамедиулы, Нацмузей представляет реконструкцию Золотого человека - в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов , его возраст составлял 17-18 лет).

В том же кургане были найдены более четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, украшения, бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.

Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов – так называемого «звериного стиля», отличительные черты которого – стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.

Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла, вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом «звериного стиля» является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.

По мере утверждения христианства и мусульманства, «звериный стиль» постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям.

Однако декоративные изображения животных, лишённые своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, – но в более обобщенном виде, приобретая формы стилизованного орнамента, элементов декора. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

Всего на выставке представлено 207 предметов из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана - это лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии. С выставки гости уходят под огромным впечатлением от тонкой, изящной работы мастеров, поражённые древней культурой Казахстана.