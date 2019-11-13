«Шествие Золотого человека по музеям мира» продолжается в Афинах

АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный музей Республики Казахстан открыл выставку «Великая степь: история и культура» в Эпиграфическом музее Афин. Выставка пройдет до 11 декабря 2019 года в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу музея.

Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана. На выставке будет представлен символ Республики Казахстан – «Золотой человек».

В рамках проведения выставки в Эпиграфическом музее Афин прошла пресс-конференция с участием представителей греческих средств массовой информации. В пресс-конференции приняли участие Чрезвычайный и Уполномоченный посол Республики Казахстан в Греческой Республике Алексей Волков, генеральный директор по древностям и культурному наследию Поликсени Адам-Велени, директор Эпиграфического музея Афин Атанассиос Темос, заместитель директора Национального музея Республики Казахстан Алмаз Нуразхан и д.и.н., профессор Зайнолла Самашев.





Также для греческих зрителей известный археолог, д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки Республики Казахстан Зайнолла Самашев прочёл лекцию «Раннесакский культурный комплекс Казахстана».

«Шествие Золотого человека по миру идет своим твердым и уверенным шагом и Греция стала двенадцатой страной, где Казахстан побывал со своей выставкой. Я благодарен Первому Президенту – Елбасы Н.А. Назарбаеву, который создал программу, в рамках которой реализуется проект «Шествие Золотого человека», чтобы Казахстан стал узнаваемым не только в политическом, но и в культурном плане. Хочу выразить благодарность Министерству культуры и спорта Греции, Эпиграфическому музею Афин за совместное проведение выставки», - отметил заместитель директора Национального музея РК Алмаз Нуразхан.

В конце 1960-х - начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя – «Золотого человека», ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары, – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура «Золотого человека» установлена на площади независимости в Алматы.

На выставке в Эпиграфическом музее Афин можно увидеть реконструкцию «Золотого человека» в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов, его возраст 17-18 лет).

Саки (в переводе с персидского означают «могучие мужи») – далекие предки казахов. В сочинениях греческих авторов их называют азиатскими скифами (слово saka восходит к скифскому – «олень»), в других древних источниках их образно описывали «турами с быстрыми конями». В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением «Золотого человека».

В кургане найдено свыше четырех тысяч золотых изделий: детали, декорировавшие одежду, а также украшения и бытовая утварь. Топография предметов в захоронении позволила исследователям в результате кропотливой работы воссоздать облик древнего воина, который представлен на выставке. Особое место в экспозиции занимает обнаруженная среди находок кургана Иссык серебряная чаша с надписью, выполненной руническим письмом, – один из древнейших памятников письменности, найденных на этой территории.

Важнейшая особенность древнего искусства степи – господство зооморфных образов, так называемого «звериного стиля», отличительные черты которого стилизованные изображения тотемных животных, сцен борьбы зверей, наделяемых магическими функциями.

Драматизм сюжетов символизирует противостояние стихии и возрождение к жизни, противоборство добра и зла, вечного движения и извечной борьбы противоположностей. Ярким образцом «звериного стиля» является бляха, датируемая V-IV вв. до н.э., выполненная из золота в технике штамповки и рифления в виде двух зеркально отраженных барсов.

По мере утверждения религий «звериный стиль» постепенно утрачивал свое первоначальное значение, восходящее к языческим верованиям и представлениям. Однако декоративные изображения животных, лишённые своего первоначального магического смысла, продолжали существовать и в средневековом искусстве: в ювелирных изделиях, книжной миниатюре, резьбе по дереву, камню и кости, в архитектуре, но в более обобщенном виде, приобретая формы стилизованного орнамента, элементов декора. Эти тенденции наглядно выражены в находках из Сайрамского клада, которые представлены в экспозиции предметами ювелирного искусства, датируемыми XV веком. Также на выставке представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).









Всего на выставке 144 предметa из фондов Национального музея Республики Казахстан. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана - это лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.



