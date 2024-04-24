Шествие «Бессмертный полк» в России в этом году могут отменить

В этом году шествие «Бессмертный полк» в России не будет проводиться в очном формате, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие в 2024 году в очном формате, — сказала сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

Она также проинформировала, что кроме России акцию планируется провести в 60 странах. Активисты подали соответствующие заявки для организации шествия в очном формате, но на сегодня информации о согласовании пока нет.

— Скачать точно, что мы согласовали или не согласовали, мы пока не можем, — сказала Елена Цунаева.

По ее словам, памятные мероприятия по случаю Дня Победы начинаются 1 мая. В городах России будут открыты «Галереи памяти» в скверах и парках, пройдут памятные линейки в школах, акция «Бессмертного полка» пройдет на общественном транспорте, с размещением на них портретов героев Великой Отечественной войны.

Депутат также добавила, что в преддверии празднования 9 мая в 22 регионах России начались поисковые экспедиции.

— Мы очень рассчитываем, что к 9 мая мы сможем назвать новые имена, которые будут установлены поисковиками. О них обязательно расскажем, порадуем родных и близких, — резюмировала она.

«Бессмертный полк России» — всенародное движение, появившееся по инициативе самих граждан в 2012 году. Шествие «Бессмертного полка» стало частью празднования Дня Победы. В 2019 году на улицы сотен российских городов с портретами своих родных и близких — участников ВОВ — вышло более 10 млн человек.