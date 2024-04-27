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    12:56, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали полицейские в Алматинской области

    наркотики, задержание
    Фото: Рolisia.kz

    На территории одного из дачных массивов в Алматинской области полицейские для проверки остановили автомашину Honda Odyssey. В салоне обнаружили около 1 кг аналогов психотропного вещества мефедрон. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz. 

    Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти 5 кг этого вещества. При обыске обнаружили реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков.

    — По данным следствия, наркотики предназначались для сбыта на территории мегаполиса. Таким образом, на улицы Алматы не допущено около 20 тысяч доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 миллионов тенге, – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

    По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.

    Теги:
    МВД РК Наркотики Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Борьба с наркотиками Алматинская область Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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