Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали полицейские в Алматинской области

На территории одного из дачных массивов в Алматинской области полицейские для проверки остановили автомашину Honda Odyssey. В салоне обнаружили около 1 кг аналогов психотропного вещества мефедрон. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рolisia.kz.

Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого. Оказалось, что около месяца назад мужчина в одном из дачных домов в Жамбылском районе организовал нарколабораторию и уже успел изготовить почти 5 кг этого вещества. При обыске обнаружили реактивы, емкости и предметы, необходимые для изготовления наркотиков.

— По данным следствия, наркотики предназначались для сбыта на территории мегаполиса. Таким образом, на улицы Алматы не допущено около 20 тысяч доз сильнейших аналогов психотропных веществ на сумму свыше 360 миллионов тенге, – отметил начальник ДП Алматинской области Бауыржан Аленов.

По факту незаконного изготовления наркотических средств начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.