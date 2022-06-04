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Шестой сельский спорткомплекс открыли в СКО
4 Июня 2022 11:45

Шестой сельский спорткомплекс открыли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли очередной спортивный комплекс в райцентре. Всего по региону шесть таких объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию об открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Смирново Аккайынского района разместил на своей странице в социальной сети аким области Кумар Аксакалов.

«По поручению Президента страны в регионе развивается детско-юношеский спорт. Расширяется спортивная инфраструктура, открываются новые спортобъекты. В райцентрах мы построили уже 6 новых спортивных комплексов. Продолжается строительство еще 4 ФОКов. Всего в районах области будет 10 современных спорткомплексов. Открытие новых спортивных объектов позволяет на системной основе развивать детский и юношеский спорт», - сообщил К.Аксакалов.

На прошлой неделе физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в райцентре Тимирязево.


Автор:
Корреспондент

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