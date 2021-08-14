Шестой розыгрыш айфонов и других призов среди вакцинированных пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

Шестой розыгрыш еще двух iPhone12 и других ценных призов пройдет в прямом эфире 14 августа (суббота) в 17:00 на страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в шестом розыгрыше примут вакцинированные в период с 7 августа по 13 августа (включительно).

Розыгрыши ценных призов акиматом города за счет спонсоров проводятся еженедельно. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно.

Напоминаем, что розыгрыши iPhone12 и других ценных призов среди вакцинированных проводятся акиматом столицы на еженедельной основе. К примеру, с 9 июля среди вакцинированных было разыграно тринадцать iPhone 12, четыре холодильника, три телевизора, два планшета, три микроволновки, пять принтеров, два видеорегистратора, стиральная машина, умная колонка «Алиса» и увлажнитель воздуха.

Помимо данного еженедельного розыгрыша, среди вакцинированных в сентябре текущего года разыграют двухкомнатную квартиру. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших перый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных первым компонентом.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.