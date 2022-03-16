Шестой репатриационный рейс вылетел из Катовице в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шестой репатриационный рейс из г.Катовице (Польша) вылетел в Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК в Украине.

16 марта т.г. в 15:45 ч. по времени г. Нур-Султан вылетел шестой репатриационный рейс из г.Катовице (Польша) в Казахстан. Самолёт планирует приземлиться в г.Алматы. На борту находятся 14 пассажиров. Таким образом, из Украины вывезено 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.

