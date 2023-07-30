Шестой год длится реконструкция участка республиканской дороги в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в следующем году обещают сдать в эксплуатацию участок дороги республиканского значения М-51 «Челябинск-Новосибирск», от Петропавловска до границы с Курганом. Реконструкцию его начала еще в 2017-м, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала партии AMANAT, контролировать работы решили партийцы.

Подрядчиком является ТОО «КазСтройТехник». Общая протяженность реконструируемого участка от Мамлютки до поста «Жана жол» на границе с Россией составляет 56 км. На обновление дороги из республиканского бюджета выделили почти 10 млрд тенге, из них 3,5 млрд – на нынешний год.

«Из-за недобросовестных подрядчиков и затянувшихся судебных тяжб работы возобновились только в этом году. Рассчитаны на два года. Организатор – АО «НК «КазАвтоЖол». Выполнено устройство нижнего слоя покрытия на 14 км, остаток – 16 км. Ведутся работы по устройству земляного полотна основной дороги и устройству объездной дороги. В 2024-м году объект должен быть готов», - сообщила исполнительный секретарь Мамлютского районного филиала партии Алтын Сагитова.

Помимо трассы «Челябинск – Новосибирск», партийцы контролируют ход капитального ремонта дороги А-13 «Кокшетау-Омск» км 182-213 (Акжарский и Уалихановский районы), ход среднего ремонта дороги Р-11 «Кокшетау – Рузаевка», от границы Акмолинской области до села Саумалколь, и участок трассы М-51 «Челябинск – Новосибирск» в районе Магжана Жумабаева.

В регионе функционируют 15 мониторинговых групп при комиссиях партийного контроля.