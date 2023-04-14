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Шестое заседание глав МИД формата «Центральная Азия – Россия» прошло в Самарканде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Апреля 2023, 22:45
Шестое заседание глав МИД формата «Центральная Азия – Россия» прошло в Самарканде Фото: пресс-служба МИД РК

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу принял участие в шестом заседании министров иностранных дел формата «Центральная Азия – Россия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили состояние и перспективы шестистороннего сотрудничества и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повесток дня. Приоритетное внимание уделено вопросам обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии.

«В ходе заседания главы делегаций выразили готовность сосредоточить усилия на стратегически значимых направлениях многостороннего взаимодействия, расширять экономическое и межрегиональное сотрудничество. Основное внимание было акцентировано на необходимости развития внутрирегиональной торговли, улучшении структуры товарооборота и расширении его номенклатуры, запуске совместных проектов в промышленности, транспортно-логистической сфере, сельском хозяйстве», - сообщили в пресс-службе ведомства.

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