Шестое отделение судмедэкспертизы появилось в Акмолинской области
БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Отделение судебно-медицинской экспертизы открылось в Бурабайском районе Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в Бурабайском районе состоялось открытие отделения судебно-медицинской экспертизы.
«Большую поддержку в этом вопросе оказали аким Бурабайского района Асет Муздыбаев и директор ТОО «Авиценна Бурабай» Сергей Киласьев. Отделение расположено в отреставрированном здании, оснащено современным оборудованием, мебелью. Есть кабинеты для проведения гистологической экспертизы, осмотра лиц, холодильное оборудование, прощальный зал», - отметили в ведомстве.
Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин поблагодарил ТОО «Авиценна Бурабай» и акимат района за оказанную помощь.
«Открытие этого отделения обеспечит производство уголовных, административных и гражданских дел результатами первичной судебно-медицинской экспертизы», - добавил директор института судебных экспертиз Амангельды Нуржанов.
Открывшееся отделение – шестое в области, пять других работают в Кокшетау, Степногорске, Сандыктауском, Атбасарском и Есильском районах.
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