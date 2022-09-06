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Шестнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
6 Сентября 2022, 09:03
Шестнадцать пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 6 сентября лечение от КВИ продолжают получать 17 тыс. 009 человек (–16 730+ и 279 КВИ-), из них в стационарах находится – 404 пациента, на амбулаторном уровне – 16 тыс. 605 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 16 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – семь пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 154 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, 311 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.


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