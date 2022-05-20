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20 Мая 2022 10:24
Шестнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 683 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 9,
в городе Алматы – 3,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 1,
в Карагандинской области – 2.
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