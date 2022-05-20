20 Мая 2022 10:24

Шестнадцать человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 683 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 9,

в городе Алматы – 3,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 1,

в Карагандинской области – 2.