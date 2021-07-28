Шестиметровый авиационный снаряд нашли в ЗКО

ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, на территории Бокейординского района недалеко от посёлка Хан орда обнаружен авиационный снаряд, длина которого составляет около шести метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

На месте работают сотрудники полиции. Другие подробности выясняются.