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Шестиметровую эко-елку из пряжи свяжут для столицы к Новому году

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Декабря 2020, 19:55
Шестиметровую эко-елку из пряжи свяжут для столицы к Новому году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Масштабный новогодний флешмоб запустили в Нур-Султане. К Новому году в столице появится шестиметровая эко-елка, связанная жителями города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«Меры карантина и изоляция не повод сидеть сложа руки. Сидя дома, можно заняться творчеством, научиться тому, о чем мечтали всю жизнь. Теплая елка объединит сердца людей одной целью – создать новогоднюю атмосферу и дружно встретить 2021 год», - отметила организатор акции, социальный предприниматель Рахима Мукушева.

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В этом году нас поддержал акимат Нур-Султана. Мы приобрели пряжу. Также спонсоры появляются. На этот раз к акции присоединились - Петропавловск, Атырау и Тараз. Почти весь Казахстан уже вяжет для нашей елки. Кроме того, школы участвуют. Мы сейчас работаем с общественным объединением «Колдау», которое уже по локациям, по школам организовывают мастер-классы», - рассказала Рахима Мукушева.

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Участвовать в изготовлении «деталей» необычной ёлки к Новому году могут все желающие. Ежедневно с 19 по 25 декабря с 10:00 до 15:00 внутри монумента «Байтерек» проводятся мастер-классы по вязанию с соблюдением всех санитарных норм.

Проект «Эко-елка в стиле «Құрақ Көрпе» помогает решать актуальные проблемы в кризисный период. Одна из них - мотивировать молодежь, в особенности из числа малообеспеченных, безработных, инвалидов и других категорий социально уязвимых слоёв – к обучению, получению дополнительного заработка, развитию надомной работы, развитию мини-производства и креативной экономики. Кроме того, навык вязания - полезный досуг, способствует снятию симптомов стресса и депрессии.

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Новый арт-объект из пряжи будет вдвое выше, высота елки составит шесть метров. В создании теплого украшения также примут участие школьники и их родители, пенсионеры Дома престарелых, детские дома, общественные фонды. Наряд для елки будет состоять из разноцветных вязаных квадратиков 20/ 20 сантиметров.

В рамках проекта будет организован конкурс на рекордсмена вязания за максимальное количество связанных лоскутов. Также будет проведена лотерея с ценными призами и подарками для творчества. Для участия в лотерее нужно связать от четырех квадратиков. Все элементы соединят в единое полотно по типу традиционной казахской техники «Құрақ Көрпе».

Флешмоб организован Общественным фондом «Путь мастерства» и социальной мастерской «Берген» при поддержке акимата Нур-Султана. Проект приурочен к Году волонтера в Казахстане, в рамках национальной программы «Рухани жаңғыру».

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Напомним, сегодня в Нур-Султане зажгутся все городские новогодние елки.
Астана   Акимат   Рухани жаңғыру   Общество   Волонтёрство  
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