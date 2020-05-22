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Шестимесячный ребёнок заразился коронавирусом в Алматинской области

22 Мая 2020 17:59
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Шестимесячный ребёнок заразился коронавирусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сегодня было зарегистрировано 24 новых случая коронавируса, передаёт корреспондент МИА«Казинформ».

«Это жители Кегенского, Илийского, Ескельдинского, Аксуского районов и города Талдыкоргана. При этом самому старшему из них 76 лет, а самому младшему - 6 месяцев. Они выявлены в результате медкомиссии, самостоятельных обращений к медикам и из числа контактных лиц. Сейчас пациенты размещены в инфекционных отделениях Талдыкорганского военного госпиталя, Карасайской и Шелекской районных больницах», - рассказали в пресс-службе акима области.
Отмечается,что выявлены 143 контактных. Все они проходят медобследование


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Ключевые слова: Алматинская область, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус,
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Автор:

Хасан Еспанов

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