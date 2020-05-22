Новости
Шестимесячный ребёнок заразился коронавирусом в Алматинской области
22 Мая 2020 17:59
Поделиться:
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сегодня было зарегистрировано 24 новых случая коронавируса, передаёт корреспондент МИА«Казинформ».
«Это жители Кегенского, Илийского, Ескельдинского, Аксуского районов и города Талдыкоргана. При этом самому старшему из них 76 лет, а самому младшему - 6 месяцев. Они выявлены в результате медкомиссии, самостоятельных обращений к медикам и из числа контактных лиц. Сейчас пациенты размещены в инфекционных отделениях Талдыкорганского военного госпиталя, Карасайской и Шелекской районных больницах», - рассказали в пресс-службе акима области.
Отмечается,что выявлены 143 контактных. Все они проходят медобследование
Ключевые слова: Алматинская область, Акимат, Здравоохранение, Коронавирус,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Плюс 138: число выздоровевших от коронавируса в Казахстане достигло 4096
- Жителям столицы запрещается заходить в автобусы без маски – глава CTS
- Спецкомиссия по коронавирусу на Тенгизе: итоги четвёртого дня
- Усилить патрулирование берегов водоёмов решили в Экибастузе
- 73 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
- Пандемия коронавируса показала, что мы можем улучшить качество работы - мажилисмен
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047