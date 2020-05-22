Шестимесячный ребёнок заразился коронавирусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сегодня было зарегистрировано 24 новых случая коронавируса, передаёт корреспондент МИА«Казинформ».

«Это жители Кегенского, Илийского, Ескельдинского, Аксуского районов и города Талдыкоргана. При этом самому старшему из них 76 лет, а самому младшему - 6 месяцев. Они выявлены в результате медкомиссии, самостоятельных обращений к медикам и из числа контактных лиц. Сейчас пациенты размещены в инфекционных отделениях Талдыкорганского военного госпиталя, Карасайской и Шелекской районных больницах», - рассказали в пресс-службе акима области.

Отмечается,что выявлены 143 контактных. Все они проходят медобследование