Шестимесячный ребенок выпал из окна третьего этажа в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — 6-месячный ребёнок выпал из окна третьего этажа в одном из домов Костаная. Его спас козырёк на втором этаже дома, на который малыш и упал, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, инцидент произошёл 17 апреля в городе Костанае, по улице Майлина, 18.

«Вечером в 17:00 часов поступило сообщение о том, что полугодовалый ребёнок выпал из окна 3 этана на козырёк на втором этаже. Сразу после получения сообщения на место происшествия были направлены представители ДЧС и скорой помощи», - прокомментировали в ДЧС.

По информации спасателей, до их прибытия родителям ребёнка собственными силами удалось спасти малыша. Ребёнок не пострадал, в медицинской помощи не нуждался.

«К счастью, все закончилось благополучно. Но стоит отметить, что такие опасные ситуации возникают по халатности родителей. Уважаемые родители, если у вас имеются дети, не держите окна открытыми, не позволяйте ребёнку находиться на подоконнике. Необходимо убирать в мебель перед окнами. Не оставляйте детей без присмотра!» - обратились спасатели к родителям.