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Шестимесячный ребенок вылечился от коронавируса в Алматинской области

4 Июня 2020 22:38
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Шестимесячный ребенок вылечился от коронавируса в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области 34 человека излечились от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Это жители Илийского, Кегенского, Панфиловского, Каратальского, Ескельдинского районов и города Талдыкорган. Самый младший из них – шестимесячный ребенок, самый старший – 71-летний пенсионер. Все они с 15 мая получали лечение в инфекционных больницах Алматинской области. Жалоб на состояние здоровья нет.

На сегодняшний день в области число излечившихся от коронавируса достигло 248.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Общество, Коронавирус в РК,
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