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Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде

29 Ноября 2021 14:16
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Шестимесячный ребенок погиб в ДТП в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП с участием двух автомашин произошло в Караганде. В результате аварии погиб шестимесячный младенец, передает МИА «Казиноформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

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«29 ноября т.г. в 08.20 часов 21-летний водитель автомашины «Мерседес Е220», по предварительным данным, двигаясь по ул. К.Маркса на перекрестке ул. К.Маркса –Лиговская, проехав на «желтый» свет светофора, допустил столкновение с автомашиной «Фольсваген Гольф» под управлением 24-летнего водителя», - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП из автомашины «Фольсваген Гольф» 25-летняя пассажирка и ее 6 месячный ребенок, а также водитель доставлены в медицинское учреждение, где ребенок от полученных травм скончался.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы по результатам которых будет процессуальное решение.


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#Карагандинская область   #ДТП   #Происшествия  
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