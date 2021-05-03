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Шестилетнюю девочку убило током в Уральске

Автор:  
Ринат Дусумов
3 Мая 2021, 02:15
Шестилетнюю девочку убило током в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске шестилетнюю девочку ударило током, ребенок погиб на месте происшествия, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, трагедия произошла 2 мая около 17 часов в поселке Деркул.

«Вызов на пульт оператора 102 поступил от медиков скорой помощи. Они сообщили, что 6-летнюю девочку ударило током во дворе дома. От полученных травм ребенок скончался сразу же. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Материал предварительно оформлен как несчастный случай», - сообщили в полиции.


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