Шестилетнюю девочку спасли на озере в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На пляже озера Пестрое в Петропавловске спасатели предотвратили гибель 6-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, во время патрулирования спасатели услышали крики о помощи. Ребенка успели вытащить из воды неравнодушные люди, находившиеся рядом.

«Спасатели оказали необходимую первую помощь и передали 6-летнюю девочку сотрудникам скорой медицинской помощи, вызванной полицейским. Пострадавшая находилась в сознании. Девочку госпитализировали. Причиной происшествия стало купание без присмотра родителей», - сообщили в пресс-службе.

С начала года в водоемах области погибли 14 человек. В том числе пятеро – во время купания. Гибель на воде 14 человек спасателям удалось предотвратить.







