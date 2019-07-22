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Шестилетнюю девочку спасли на озере в Петропавловске

22 Июля 2019 12:05 91
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Шестилетнюю девочку спасли на озере в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На пляже озера Пестрое в Петропавловске спасатели предотвратили гибель 6-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области, во время патрулирования спасатели услышали крики о помощи. Ребенка успели вытащить из воды неравнодушные люди, находившиеся рядом.

«Спасатели оказали необходимую первую помощь и передали 6-летнюю девочку сотрудникам скорой медицинской помощи, вызванной полицейским. Пострадавшая находилась в сознании. Девочку госпитализировали. Причиной происшествия стало купание без присмотра родителей», - сообщили в пресс-службе.

С начала года в водоемах области погибли 14 человек. В том числе пятеро – во время купания. Гибель на воде 14 человек спасателям удалось предотвратить.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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