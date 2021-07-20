Шестилетняя казахстанка записала кавер на диснеевский саундтрек с призывом беречь природу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юная исполнительница Ляйсан Исмакова выпустила кавер на песню «Вновь за горизонт», звучавшую в анимационном мюзикле «Холодное сердце 2». Ляйсан предстала в образе главной героини Эльзы и даже повторила ее наряды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Съемки клипа проходили в Заилийском Алатау. Пока город еще спал, а природа только просыпалась, Ляйсан с 6 утра уже была в кадре.

«Этим видео я хочу призвать казахстанцев заботиться о природе, не мусорить и бережно относиться ко всему, что нас окружает», - поделилась Ляйсан.

Девочка исполнила песню на горных склонах, у ручья рек, где повсюду окружает растительность.

Ляйсан занимается музыкой с 3 лет. Впервые она выступила на большой сцене на международном конкурсе Fashion House International Kazakhstan в Караганде, где получила главный приз в номинации «Best Singer». В 2019 году малышка принимала участие в Международном фестивале творчества «Казанские узоры» (г. Казань), где исполнила «Песенку мамонтенка» и завоевала II место.

В том же году Ляйсан участвовала в Республиканском конкурсе «Salem Qazaqstan-2019!» и исполнила песню под названием «Мама». Она спела так красиво и трогательно, что члены жюри и зрители в зале расплакались. В этом конкурсе Ляйсан завоевала Гран-при, на тот момент ей было 4 года. Главную награду маленькая звездочка получила в 2020 году на фестивале детского творчества «Тәй-тәй басқан балапан».

В 2021 году Ляйсан стала лауреатом I степени двух республиканских конкурсов: «Asia Voice» и «Festival.KZ».

На данный момент в репертуаре 6-летней певицы каверы на песни «Кукушка», «Қасиетті Домбыра», «Бау бақша белдер», «Әжемнің шайы», «Песенка мамонтенка», «Улыбка», «Мама знает», «148 принцев», «Мама», «Вера» и другие. Кроме того, у Ляйсан есть авторская песня «Мисс ТикТок», выпущенная в феврале 2021 года.