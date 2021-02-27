Шестилетняя дочь полицейского предотвратила возгорание машин в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вовремя увидевшая возгорание автомобиля 6-летняя дочь акмолинского стража порядка помогла предотвратить возможную трагедию, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Все случилось 25 февраля около 23:00 часов. 6-летняя дочь начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Акмолинской области полковника полиции Серика Баймуканова - Нурия уже собиралась спать, однако, выглянув в окно, случайно увидела искры под автомобилем, припаркованным во дворе одного из домов в микрорайоне Юбилейный города Кокшетау.

«Об этом девочка сразу же сообщила своему отцу, который не понаслышке знает, что нужно делать в подобных ситуациях. Серик Керимбаевич, сказав матери и супруге звонить в пожарную службу, не раздумывая, выбежал на улицу. Рядом с автомобилем, где произошло возгорание, стояли другие транспортные средства. Он постучал по ним, чтобы привлечь внимание владельцев автомобилей звуками сработавшей сигнализации. Затем попросил их отогнать машины от очага возгорания», - рассказали в ведомстве.





Вместе с подоспевшими молодыми людьми С. Баймуканову практически удалось локализовать очаг возгорания. Так до приезда пожарных, благодаря внимательности дочери, полковник полиции предотвратил беду.

«Внимательность и готовность прийти на помощь – качества, которыми должен обладать современный полицейский. Отрадно, что эти качества Серик Керимбаевич привил своей дочери, которая еще ходит в дошкольное учреждение», - добавили в полиции.