Шестилетняя девочка выпала с пятого этажа в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Факт падения ребёнка из окна многоэтажки в Рудном подтвердили в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Вызов поступил в 15:20. Время прибытия на место 15:28. Адрес - улица Павла Корчагина, 110. Девочка шести лет упала с пятого этажа. Диагноз: сотрясение головного мозга, поверхностная травма живота нижней части спины и таза»,- сообщила пресс-секретарь облздрава Ксения Жилкибаева.

Сразу же была доставлена скорой в Рудненскую больницу. Позже Ксения Жилкибаева сообщила, что ребёнок был переведён в Костанайскую детскую областную больницу. Состояние - тяжёлое, но стабильное.