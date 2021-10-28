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    17:59, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Шестилетняя девочка выпала с пятого этажа в Рудном

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Факт падения ребёнка из окна многоэтажки в Рудном подтвердили в областном управлении здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вызов поступил в 15:20. Время прибытия на место 15:28. Адрес - улица Павла Корчагина, 110. Девочка шести лет упала с пятого этажа. Диагноз: сотрясение головного мозга, поверхностная травма живота нижней части спины и таза»,- сообщила пресс-секретарь облздрава Ксения Жилкибаева.

    Сразу же была доставлена скорой в Рудненскую больницу. Позже Ксения Жилкибаева сообщила, что ребёнок был переведён в Костанайскую детскую областную больницу. Состояние - тяжёлое, но стабильное.

    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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