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    10:39, 25 Март 2021 | GMT +6

    Шестилетняя девочка пострадала при ДТП в Костанае

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на пересечении улиц Каирбекова-Лермонтова пострадала шестилетняя девочка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло накануне в обед на пересечении улиц Каирбекова-Лермонтова. Столкнулись маршрутный автобус №25 марки «Мерседес» и автомашина «Ваз 2110».

    «В результате ДТП шестилетняя девочка, пассажир «Ваз 2110» госпитализирована в реанимацию областной больницы. 32-летнему водителю автомашины «Ваз 2110» назначено амбулаторное лечение. 60-летний водитель автобуса не пострадал. На момент приезда патруля пассажиров в автобусе не было», - прокомментировали происшествие в ведомстве.

    В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения». По предварительным данным водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности маневра.

    По информации ДП области, с начала года в регионе совершено 54 ДТП, в которых 15 человек погибли и 61 получили ранения.


    Теги:
    ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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