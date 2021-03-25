Шестилетняя девочка пострадала при ДТП в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанае в результате столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля на пересечении улиц Каирбекова-Лермонтова пострадала шестилетняя девочка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, ДТП произошло накануне в обед на пересечении улиц Каирбекова-Лермонтова. Столкнулись маршрутный автобус №25 марки «Мерседес» и автомашина «Ваз 2110».

«В результате ДТП шестилетняя девочка, пассажир «Ваз 2110» госпитализирована в реанимацию областной больницы. 32-летнему водителю автомашины «Ваз 2110» назначено амбулаторное лечение. 60-летний водитель автобуса не пострадал. На момент приезда патруля пассажиров в автобусе не было», - прокомментировали происшествие в ведомстве.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее телесные повреждения». По предварительным данным водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности маневра.

По информации ДП области, с начала года в регионе совершено 54 ДТП, в которых 15 человек погибли и 61 получили ранения.