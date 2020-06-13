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Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау
13 Июня 2020 23:33
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Трагедия произошла сегодня вечером. В 21:50 в микрорайоне депо города Атырау во дворе частного жилого дома родственниками извлечён из выгребной ямы туалета труп шестилетней девочки. Глубина ямы 2 метра. Приблизительно в 19:50 ребёнок вышел поиграть во двор»,- сообщает пресс-служба ДЧС региона,
В очередной раз в ДЧС напоминают о том, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.
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