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Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау

13 Июня 2020 23:33
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Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагедия произошла сегодня вечером. В 21:50 в микрорайоне депо города Атырау во дворе частного жилого дома родственниками извлечён из выгребной ямы туалета труп шестилетней девочки. Глубина ямы 2 метра. Приблизительно в 19:50 ребёнок вышел поиграть во двор»,- сообщает пресс-служба ДЧС региона,

В очередной раз в ДЧС напоминают о том, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.



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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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