Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шестилетняя девочка погибла в выгребной яме в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Трагедия произошла сегодня вечером. В 21:50 в микрорайоне депо города Атырау во дворе частного жилого дома родственниками извлечён из выгребной ямы туалета труп шестилетней девочки. Глубина ямы 2 метра. Приблизительно в 19:50 ребёнок вышел поиграть во двор»,- сообщает пресс-служба ДЧС региона,

В очередной раз в ДЧС напоминают о том, что нельзя оставлять детей без присмотра взрослых.



