Шестилетний ребенок выпал с пятого этажа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 6-летняя девочка упала с пятого этажа. Ребенок доставлен в реанимационное отделение детской областной больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, инцидент произошел в городе Атырау около 22:00 по местному времени. Поступило сообщение, что 6-летняя девочка упала с 5-го этажа жилого дома в микрорайоне Привокзальный-3а города Атырау.

Четверо сотрудников МЧС оперативно добрались до места происшествия и выяснили, что 6-летняя девочка осталась дома без присмотра. «Состояние ребёнка тяжелое. Сейчас она находится в реанимационном отделении областной детской больницы», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Ранее в МЧС сообщили, что 134 ребенка выпали из окон и балконов с начала года в республике.