Шестилетний ребенок едва не упал с 13-го этажа в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные спасатели предотвратили падение ребенка с 13 этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана.
Сегодня в 13:57 часов на пульт 112 от прохожих поступила информация об угрозе падения ребенка из окна по улице Кудайбердыулы, 25/1. На место вызова незамедлительно прибыли подразделения Службы пожаротушения и оперативно-спасательного отряда. По прибытию было установлено, что на уровне 13-го этажа жилого комплекса «Степной-1» в окне запертой квартиры находится ребенок.
Благодаря слаженной и оперативной работе спасателей посредством вскрытия двери был спасен мальчик, 2013 года рождения, находившийся дома один без присмотра взрослых. Ребенок был передан сотрудникам департамента полиции.
Всего было задействовано 2 единицы техники и 6 человек личного состава ДЧС г. Нур-Султана и экстренные службы города.
«Это один из множества случаев, когда дети были благополучно спасены спасателями, но существует множество фактов с трагическим исходом. Уважаемые родители! Департамент по ЧС г. Нур-Султана рекомендует ни в коем случае не оставлять малолетних детей одних без присмотра! Только так можно уберечь жизни своих самых маленьких, беззащитных и дорогих вам людей», - напомнили в ведомстве.
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