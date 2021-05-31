Шестилетний ребенок чуть не утонул на глазах отца в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на глазах отца в Урале чуть не утонул его шестилетний сын, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С наступлением тепла, несмотря на запрет, жители Атырау пытаются купаться в реке Урал и на других водоёмах. Мужчина с детьми отправился отдыхать на реку Урал. Внезапно один из детей в возрасте 6 лет по неосторожности упал в реку. К счастью для ребёнка, мужчина мгновенно реагирует и успевает спасти ребенка из воды. Сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау стали свидетелями происшествия и незамедлительно направили на место ближайший патруль», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

Сотрудники полиции, прибывшие на берег, провели профилактическую разъяснительную работу с мужчиной, который оказался отцом двух несовершеннолетних детей.

«За купание в реке в запрещенном месте в отношении родителя был составлен административный протокол и вынесено предупреждение», - сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

Стражи порядка напоминают, что дети забывают о различных рисках, которые могут возникнуть во время купания. Поэтому во время летних каникул строго соблюдайте меры безопасности подростков на воде и будьте внимательными к вашим детям.