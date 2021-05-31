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    19:49, 30 Май 2021 | GMT +6

    Шестилетний ребенок чуть не утонул на глазах отца в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на глазах отца в Урале чуть не утонул его шестилетний сын, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С наступлением тепла, несмотря на запрет, жители Атырау пытаются купаться в реке Урал и на других водоёмах. Мужчина с детьми отправился отдыхать на реку Урал. Внезапно один из детей в возрасте 6 лет по неосторожности упал в реку. К счастью для ребёнка, мужчина мгновенно реагирует и успевает спасти ребенка из воды. Сотрудники Центра оперативного управления полиции города Атырау стали свидетелями происшествия и незамедлительно направили на место ближайший патруль», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

    Сотрудники полиции, прибывшие на берег, провели профилактическую разъяснительную работу с мужчиной, который оказался отцом двух несовершеннолетних детей.

    «За купание в реке в запрещенном месте в отношении родителя был составлен административный протокол и вынесено предупреждение», - сообщил начальник Департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

    Стражи порядка напоминают, что дети забывают о различных рисках, которые могут возникнуть во время купания. Поэтому во время летних каникул строго соблюдайте меры безопасности подростков на воде и будьте внимательными к вашим детям.

    Теги:
    Атырауская область Атырау МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Безопасность Происшествия Правоохранительные органы
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