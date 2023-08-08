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    11:26, 08 Август 2023 | GMT +6

    Шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Костанае

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В Костанайской области участились случаи выпадения детей из окон. Накануне из окна пятиэтажного дома выпал мальчик 2017 года рождения, сейчас находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «7 августа в 02:36 в Костанае в жилом доме по улице Урицкого мальчик 2017 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна квартиры 5-го этажа. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении детской областной больницы под наблюдением врачей»,- сообщили в ДЧС.

    Еще один аналогичный случай произошел в регионе чуть ранее.

    «5 августа в дежурную службу областного ДЧС также поступила информация о том, что в Житикаре из окна 5-го этажа пятиэтажного заброшенного здания профилактория, расположенного напротив средней школы №9, упала девушка 2007 года рождения. Пострадавшая сидела на подоконнике и курила, после чего у нее загружалась голова и она упала вниз. С диагнозом «перелом поясничного отдела позвоночника и ребра» ее госпитализировали в травматологическое отделение Житикаринской районной больницы»,- добавили в ведомстве.

    Спасатели отмечают, что проблема не новая для региона, именно в летний период отмечается рост несчастных случаев, когда дети гибнут или получают травмы в результате падения из окон многоэтажных домов.

    «Уважаемые родители! Необходимо ответственно относиться к охране жизни и здоровья детей! Чтобы исключить подобные случаи, не оставляйте детей без внимания! Разъясняйте им, что открытые окна представляют собой серьезную опасность!»,- обращаются к родителям сотрудники ДЧС.


    Теги:
    Костанайская область ДЧС Происшествия Дети Происшествия, ЧС
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