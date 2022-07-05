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Шестилетний мальчик утонул в бассейне в Шымкенте
5 Июля 2022 13:51

Шестилетний мальчик утонул в бассейне в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сообщение о факте утопления в частном бассейне в Кайнарбулакском сельском округе Каратауского района поступило в Службу спасения «112» 4 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента.

В бассейн шестилетний ребенок пришел с родителями. Оставшись без присмотра, он упал в воду и утонул. Мальчик купался с плавательным кругом, однако это его не спасло. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На место происшествия выехали два сотрудника управления по ЧС Каратауского района ДЧС г. Шымкента.

Спасатели напоминают о мерах предосторожности на воде: купаться только на официальных пляжах и в бассейнах. Не оставлять детей без присмотра. Младенцы и дети в возрасте до пяти лет из-за анатомических особенностей – у них голова относительно тяжела по сравнению с телом, склонны к утоплению. Плавательные круги, надувные камеры не обеспечивают полную защиту.

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