Шестилетний мальчик погиб под колесами КамАЗа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде, погиб под колесами КамАЗа в одном из микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области сообщает, трагедия произошла 30 мая около 19:20 в микрорайоне Жулдыз-2 города Атырау.

Грузовой автомобиль КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего 2017 года рождения, который ехал на велосипеде.

Мальчик погиб на месте транспортного происшествия. В настоящее время по факту ДТП со смертельным исходом ведется сбор соответствующих документов.