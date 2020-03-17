Шестилетнему жителю Тараза рассказали о своей службе полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Жамбылской области придают большое значение формированию положительного имиджа сотрудника полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, они обратили внимание на один из постов в социальных сетях, где таразская мама призналась, что ее сын, пятилетний Динмухаммед Жалгасулы, побаивается полицейских и прячется при виде полицейских машин.

«Чтобы изменить мнение ребенка о стражах порядка, сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции решили познакомиться с Димашем поближе, рассказать о своей службе и познакомить с людьми, которые достойно ее несут, - рассказали в департаменте полиции. - Вечером инспекторы батальона патрульной полиции Жандос Абдибеков и Турар Берикбаев вместе с заместителем командира взвода Ермеком Жакаем неожиданно приехали в детский сад, познакомились с мальчиком и тепло пообщались с детьми в его группе».

До этого полицейские списались с мамой мальчика и объяснили свои намерения. «Она сразу согласилась и тоже вместе поехала с нами в садик. Но в группу не заходила, осталась за дверью, сказала, что хочет увидеть реакцию сына», - пояснили в пресс-службе департамента полиции области.

Затем Димаш оказался в патрульной машине и был удивлен ее технической оснащенностью. Ему показали системное оборудование салона, рассказали, для чего предназначены рация, планшет, громкоговоритель и другие технические устройства, оказывающие незаменимую помощь в охране общественного порядка города.

На этой же машине Димаш приехал в музей департамента полиции Жамбылской области. Во время увлекательной экскурсии он увидел милицейский мотоцикл прошлых лет, сел за руль патрульной машины советских времен, бесстрашно погладил почти настоящее на вид чучело служебной овчарки.

С большим интересом 6-летний мальчик выслушал историю подвига мужественного Халық Қаhарманы Газиза Байтасова.

Незабываемые впечатления у маленького гостя остались от посещения центра оперативного управления, где на многочисленных экранах бурлила жизнь дорожно-транспортной сети областного центра с населением в почти 400 тыс. жителей и приезжих.

«По словам мамы Гульнур Кайратовны, Димаш - большой любитель автомобилей и с ранних лет знает марки почти всех авто, поэтому калейдоскопическая панорама уличного движения различных транспортных средств его очень впечатлила. Сотрудники ЦОУ рассказали гостю, как ведется слежение за большим потоком машин, как устанавливаются нарушители ДТП, какие меры принимаются для безопасности дорожного движения», - рассказали в пресс-службе.

«Я не думал, что профессия полицейского такая сложная и интересная, - признался мальчик. - Теперь я не боюсь людей в полицейской форме и знаю, что полицейские - это умные и смелые люди, которые защищают наш город».

В завершение встречи сотрудники полиции подарили на память юному гражданину города Динмухаммеду символический подарок - патрульную машину с дистанционным управлением, чтобы он помнил о замечательной встрече с теми, кто ответственно несет свою службу по охране порядка в его родном Таразе, в его большой стране.