Шестилетнего ребенка спасли из горящей бани  в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Два парня вытащили из горящей бани 6-летнего ребенка. Ими оказались сотрудник полиции и его друг, которые были в горящем здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, пожар произошел 29 мая в бане «Кедр» по ул. Ермекова города Караганды. Тогда пламя охватило более 300 кв, метров площади здания.

Лейтенант полиции Шерхан Толеухан и его друг Жантолеу Егинбай, находившиеся в тот день в бане, услышали крики о пожаре. Молодые парни были в душевой и не догадывались о пожаре. В помещений бани началось задымление и у людей началась паника.

Шерхан с приятелем побежали на цокольный этаж, так как там были их вещи и документы. В тот момент на цокольном этаже в углу стоял мальчик. Шерхан, не теряя времени, поднял его и побежал к выходу.

«На выходе тогда разгорелось пламя, и я на ощупь нашел выход, с крыши падали осколки от пожара. Мой друг Жантолеу Егинбай накрыл на мальчика влажное полотенце и мы выбежали на улицу и отошли на безопасное расстояние. Так как пламя пожара было очень сильное», - говорит Шерхан.

Таким образом, Шерхан Толеухан, рискуя жизнью, благополучно вывел ребенка из горящего здания до приезда пожарных.

По словам нашего героя, немного успокоив себя и мальчика спросил у него имя, затем начал искать его родителей. Через некоторое время подошёл отец и попросил присмотреть за сыном. А сам ушел искать жену и дочь.

Родители поблагодарили полицейского за спасение их ребенка. С мальчиком сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Руководство департамента по ЧС Карагандинской области планирует наградить сотрудника полиции и его друга за смелый поступок, предотвративший гибель ребенка.