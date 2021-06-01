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    20:06, 31 Май 2021 | GMT +6

    Шестилетнего ребенка спасли из горящей бани  в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Два парня вытащили из горящей бани 6-летнего ребенка. Ими оказались сотрудник полиции и его друг, которые были в горящем здании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, пожар произошел 29 мая в бане «Кедр» по ул. Ермекова города Караганды. Тогда пламя охватило более 300 кв, метров площади здания.

    Лейтенант полиции Шерхан Толеухан и его друг Жантолеу Егинбай, находившиеся в тот день в бане, услышали крики о пожаре. Молодые парни были в душевой и не догадывались о пожаре. В помещений бани началось задымление и у людей началась паника.

    Шерхан с приятелем побежали на цокольный этаж, так как там были их вещи и документы. В тот момент на цокольном этаже в углу стоял мальчик. Шерхан, не теряя времени, поднял его и побежал к выходу.

    «На выходе тогда разгорелось пламя, и я на ощупь нашел выход, с крыши падали осколки от пожара. Мой друг Жантолеу Егинбай накрыл на мальчика влажное полотенце и мы выбежали на улицу и отошли на безопасное расстояние. Так как пламя пожара было очень сильное», - говорит Шерхан.

    Таким образом, Шерхан Толеухан, рискуя жизнью, благополучно вывел ребенка из горящего здания до приезда пожарных.

    По словам нашего героя, немного успокоив себя и мальчика спросил у него имя, затем начал искать его родителей. Через некоторое время подошёл отец и попросил присмотреть за сыном. А сам ушел искать жену и дочь.

    Родители поблагодарили полицейского за спасение их ребенка. С мальчиком сейчас все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

    Руководство департамента по ЧС Карагандинской области планирует наградить сотрудника полиции и его друга за смелый поступок, предотвративший гибель ребенка.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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