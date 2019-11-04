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Шестиклассник совершил суицид в Актюбинской области

4 Ноября 2019 12:30
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Шестиклассник совершил суицид в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 27 октября ученик 6 класса города Эмба Мугалжарского района совершил суицид, передает корреспондент МИА Казинформ.

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Подросток повесился на потолочной балке в сарае собственного дома. Мальчик учился в средней школе города Эмба. Инцидент произошел во время каникул. Он был старшим ребенком в многодетной семье.

Как рассказали в пресс-службе ДП области, по факту самоубийства начато досудебное расследование. Причины и мотивы произошедшего выясняются.

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Ключевые слова: Актюбинская область, Мангистауская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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