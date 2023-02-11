Шести тысячам женщин оказал помощь фонд «Ана үйі» за 10 лет работы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году свой 10-летний юбилей отмечает республиканский общественный фонд «Ана үйі». О том, какие результаты достигнуты за это время, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала координатор ОФ «Ана үйі» города Кокшетау Куралай Джумабекова.

- Куралай Габдулгамаровна, поделитесь итогами работы фонда за эти 10 лет.

- В этом году ОФ «Ана үйі» исполняется 10 лет. В 2013 году, когда были резонансные случаи отказа матерей от детей, бизнесмены суверенного Казахстана начали думать, как бы исправить эту ситуацию. И Айдын Рахимбаев со своей супругой решили открыть кризисный центр «Дом мамы», чтобы немного помочь тем женщинам, которые оказались в сложной ситуации, ведь когда у них спрашивали, почему они бросают своего ребенка, те говорили: «Нам некуда идти, нет жилья и средств, родители не принимают». Первые Дома мамы появились в Алматы и Астане. Сегодня такие учреждения существуют практически по всему Казахстану. На сегодня мы оказали помощь почти шести тысячам женщин - проживанием, питанием, медобслуживанием. Также мы даем возможность мамочкам работать, оформляем им документы, АСП, прописку, чтобы они могли встать в очередь на жилье. Делаем большой социальный пласт работы. Но все это не ради женщин, а ради детей, чтобы они жили с мамой, и мамочки могли сохранить свою семью.

- А скольким женщинам помог фонд по Акмолинской области?

- В Акмолинской области мы помогли около 250 женщинам, но именно проживали в Доме мамы 146. Некоторые обращаются просто за помощью, и мы, конечно, помогаем. К примеру, недавно одна женщина просила помочь найти жилье. Некоторые пишут, что нет продуктов, памперсов, мы им тоже оказываем помощь.

- Сколько по времени женщины находятся у вас?

- Вообще полгода, но мы рассматриваем каждый случай индивидуально. Если видим, что мамочка еще не готова к уходу, нет жилья, или же она еще обучается, оставляем ее подольше. Особенно мамочек - воспитанниц детских домов. У них самих большие проблемы с привязанностью, и чтобы они привыкли к своему ребенку, стараемся дать им больше времени, хотя бы год.

- Как на сегодняшний день функционирует Дом мамы в Кокшетау? Может быть, расскажете немного о Ваших подопечных.

- На сегодняшний день у нас несколько мам, которые уже работают. Мы присматриваем поочередно за их детьми. Утром провожаем на работу и вечером встречаем.

Знаете, у каждой из этих девушек за плечами своя трагедия и свои переживания. С радостными историями сюда не попадают. На сегодняшний день у нас самой юной мамочке Марии всего 16 лет. Машу привезла в Дом мамы из Атбасара ее собственная мать. С ней девочка не могла жить, потому что та употребляет алкоголь… На тот момент сама Маша могла попасть в детский дом, а ее ребенок – в Дом малютки. Но мы забрали их к себе. Сегодня дочери Маши Елизавете уже 10 месяцев. В будущем мы обязательно поможем Маше получить образование и будем следить за ее судьбой. А вот еще одной нашей подопечной Карине, которая совсем недавно стала мамой, пока тяжело определиться со своим будущим и тем, останется ли ее малютка вместе с ней. Мы надеемся, что все же останется. Сама Карина попала к нам из Дома юношества «Жастар».

- Как проводят свободное время подопечные Дома мамы?

- Мамочки у нас никогда не сидят сложа руки. Ходим все вместе в гости, играем в шашки, посещаем с малышами бассейн, а каждую среду для наших мамочек проводят специальные мастер-классы представители Дома дружбы. К примеру, девушек учат готовить. Кстати, наши мамочки даже лепят пельмени на продажу. Иногда просим волонтеров посидеть с детьми, и тогда можем позволить сходить на ужин по случаю какого-нибудь праздника в кафе.

- Вы отслеживаете судьбы бывших своих подопечных?

- Да, конечно. Но результаты бывают разные. Некоторые мамочки привыкают к иждивенческому образу жизни, но большинство все же встали на ноги, чему я очень рада. Работают, но приходят к нам в «гости», как к себе домой, помогают новым мамочкам справиться с их проблемами. Среди таких, к примеру, Милита Журавлева, которая приводит к нам своего малыша, помогает, когда есть время, девочкам по хозяйству. Сейчас она проходит стажировку и обучение в ломбарде. Или Алия Нурташева – еще одна из тех, кто смог встать на ноги и найти себя в этом мире. Когда-то девушка попала к нам из Сандыктауского района. Первое время работала уборщицей, теперь она успешный администратор в одном из центров плаванья для детей города Кокшетау. Есть мамочка, которая выучилась на бьюти-мастера и открыла салон. В целом, практически все мамы обучаются, мы тоже их обучаем, помогаем, поддерживаем, стараемся, чтобы они нашли себя. Есть бесплатные курсы. Возможности сегодня в Казахстане очень большие. Просто нужно уметь вовремя собраться со своими силами. Самим нужно стараться и ради своего ребенка получить образование, найти работу. Под лежачий камень, как говорится, вода не течет…

-Спасибо за интервью!

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