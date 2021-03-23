Шести гражданам СНГ запретили пересечь госграницу Казахстана в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска на территории Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нерапространению Covid-19 в Telegram.

За последние сутки через границу прошло 700 человек, из них 305 - пешеходов, 395 - водителей фуры. В карантинный стационар помещено 6 человек.

За эти сутки подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено. Однако был запрещен въезд в страну без справок с отрицательным результатом ПЦР обследования шести гражданам СНГ, двое из которых - жители Кыргызстана и четверо - Российской Федерации.

С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло 77 724 человека. В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 2475 граждан РК, выявлено 144 завозных случая с бессимптомным течением болезни.