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    21:35, 22 Март 2021 | GMT +6

    Шести гражданам СНГ запретили пересечь госграницу Казахстана в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг за перемещением лиц на 4 автомобильных пунктах пропуска на территории Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение МВК по нерапространению Covid-19 в Telegram.

    За последние сутки через границу прошло 700 человек, из них 305 - пешеходов, 395 - водителей фуры. В карантинный стационар помещено 6 человек.

    За эти сутки подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено. Однако был запрещен въезд в страну без справок с отрицательным результатом ПЦР обследования шести гражданам СНГ, двое из которых - жители Кыргызстана и четверо - Российской Федерации.

    С момента введения ограничений в Павлодарскую область прибыло 77 724 человека. В карантинные стационары для ПЦР обследования помещено 2475 граждан РК, выявлено 144 завозных случая с бессимптомным течением болезни.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Павлодарская область
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