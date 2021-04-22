Шестерых человек спасли датчики определения угарного газа в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Датчики определения угарного газа спасли жизнь двум семьям из шестерых человек в Акмолинской области. Об этом рассказал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в минувший отопительный период в двух семьях, которые проживают в городе Степногорске и Астраханском районе, произошла сработка датчиков определения концентрации угарного газа. Шесть человек были своевременно оповещены об угрозе, вследствие чего удалось предотвратить острое отравление, а возможно, и последующую гибель шестерых человек.

«Ежегодно в отопительный период в республике, в том числе и на территории Акмолинской области, возрастает количество пожаров в жилом секторе. Причинами их является несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей и электронагревательных приборов. В отопительный период 2020-2021 годов от опасных факторов пожаров погибли более 10 человек, травмы в результате пожаров получили семь человек, от угарного газа погиб один человек», - отметил М. Шапагатов.

Спасатели региона совместно с местными исполнительными органами и аудиторскими организациями в области пожарной безопасности провели 216156 подворовых обходов, охватив 399573 человека.

Также спасатели напомнили акмолинцам правила пожарной безопасности: до начала отопительного периода привести в исправное состояние электропроводку и произвести ремонт отопительных печей и оборудования, очистить от сажи дымоходы отопительной печи, и самое главное - не разрешать детям самовольно пользоваться бытовыми нагревательными приборами, убирать спички в недоступные для них места и ни в коем случае не оставлять малолетних детей одних дома без присмотра взрослых.