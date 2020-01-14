Шестерых актюбинцев арестовали за вождение в нетрезвом виде

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Шестеро актюбинцев задержаны за вождение в нетрезвом виде. Согласно изменениям в Административном кодексе они были арестованы и лишены водительских прав на 7 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции Актюбинской области предупреждает всех жителей и гостей города о вступлении в законную силу изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, в котором ужесточена ответственность за управление автотранспортным средством в состоянии опьянения. Теперь за вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит арест», - сообщил пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Полицейскими задержано 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения, которые лишены водительских прав на 7 лет и арестованы на 15 суток.

К примеру, в Актобе по улице Санкибай батыра была задержана автомашина «Leхus LX-570» под управлением 39-летнего водителя, который находился в наркотическом состоянии, согласно медицинского заключения. Автомашина была водворена на штрафную стоянку. 13 января специализированным административным судом Актобе водитель был арестован на 15 суток и лишен водительских прав на 7 лет.