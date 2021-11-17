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Шестеро пострадавших при взрыве газа акмолинцев госпитализированы в Нур-Султан

17 Ноября 2021 11:29
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Шестеро пострадавших при взрыве газа акмолинцев госпитализированы в Нур-Султан

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Шестеро из десяти пострадавших при взрыве газовоздушной смеси в Шортанды были госпитализированы в Нур-Султан, среди них четверо детей и двое взрослых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области, из десяти пострадавших шестеро были госпитализированы в Нур-Султан. Еще трое находятся в районной больнице Шортанды, один пострадавший отпущен на утро после осмотра.

Среди госпитализированных в столицу четверо детей. Их состояние озвучили медики.

Так, на аппарате ИВЛ находится десятилетняя девочка с термическим ожогом пламенем 60% (50% глубоких ожогов), 3 АБ степени. У ребенка пострадали лицо, волосистая часть головы, шея, туловище, обе верхние и нижние конечности.

«Ожоговый шок крайне тяжелой степени. Термоингаляционное поражение. Произведена некротомия», - пояснили в ведомстве.

12-летний мальчик получил термический ожог пламенем 70% (40% глубоких), 3 АБ степени. Повреждены лицо, волосистая часть головы, шея, спина, обе верхние и нижние конечности. У ребенка ожоговый шок крайне тяжелой степени. Произведена первичная хирургическая обработка ожоговых ран. По словам медиков, прогноз серьезный.

Еще одна пострадавшая – пятилетняя девочка. Малышка получила термический ожог пламенем 10% (5% глубоких), 3 АБ степени.

«Ожог лица, волосистой часто головы, обеих ягодиц и правого бедра. Ожоговый шок лейкоз степени. Произведена первичная хирургическая обработка ожогов. Прогноз благоприятный», - пояснили медики.

Четвертый доставленный в столицу ребенок – годовалый мальчик, который получил термический ожог пламенем 20% (15% глубоких), 3 АБ степени. У малыша пострадало лицо, обе верхние конечности, наблюдается ожоговый шок тяжелой степени. Проведена перевязка. Прогноз благоприятный.

Напомним,16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона. Три человека погибли на месте. Десятеро были госпитализированы.

https://www.inform.kz/ru/vzryv-gazovogo-ballona-proizoshel-v-akmolinskoy-oblasti_a3863174/amp


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#Акмолинская область   #Происшествия  
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Автор:

Оксана Матасова

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