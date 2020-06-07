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Шестеро инфицированных с симптомами коронавируса выявлено в Атырауской области
7 Июня 2020 13:42
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АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области зарегистрировано шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией с симптомами, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
Четверо заболевших - жители Курмагазинского района. Один из инфицированных обратился к медикам в связи с наличием клинических симптомов ОРВИ. Остальные заболевшие были в контакте с инфицированными. Еще один заболевший - житель города Атырау 1980 года рождения, а также пенсионер из Жылыойского района 1945 года рождения. Они были обследованы с профилактической целью. Лабораторные исследования на коронавирус дали положительный результат.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все они будут взяты под медицинское наблюдение.
В очагах заболевания проводятся дезинфекционные работы.
Ключевые слова: Атырауская область, Коронавирус,
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