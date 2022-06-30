30 Июня 2022 08:48

Шестеро детей пострадали и двое взрослых погибли в ДТП в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Недалеко от поселка Нура Карагандинской области произошло ДТП. В результате лобового столкновения двух автомобилей погибли два водителя и пострадали шестеро детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дорожное происшествие произошло 28 июня в 21.45. В 4 км от поселка Нура на автодороге Жараспай-Нура столкнулись два автомобиля. Как сообщили в департаменте полиции, 58- летний водитель автомашины Honda Odyssey, по предварительным данным, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Volkswagen Golf под управлением 25-летнего водителя.

«В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель автомашины Honda Odyssey. Водитель автомашиныVolkswagen Golf скончался в медицинском учреждении», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

При ДТП пострадали пассажиры автомашиныVolkswagen Golf. 37- летняя и 33-летний муж с женой и их дети - 11, 8, 7, 6, 5, 3 и 2 лет, а также 19-летний брат женщины доставлены в медицинские учреждения.

Факт зарегистрирован в полиции и назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.