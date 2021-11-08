Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане сегодня шестеро детей отравились угарным газом. Об этом сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля Айгерим Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила Айгерим Раимкулова, до конца текущего года обходами планируется охватить два млн индивидуальных жилых домов в целях проверки пожарной безопасности. В основном проверяются жилые дома социально уязвимых слоев населения.

Также она сообщила, что буквально сегодня шестеро детей едва не погибли от угарного газа в столице.

«Cегодня в 7:40 утра в дачном обществе шестеро детей поступили в больницу, угорели. Получили отравление угарным газом. Мы уже провели разбирательство с утра по горячим следам. Разбирались – была ли эта семья на учете у нас, подавали ли ее в списке. Оказалось, что эта семья переехала в сентябре», - сказала главный специалист управления государственного пожарного контроля.

Она уточнила, что пострадали дети 2009, 2011, 2013, 2017, 2020, 2021 годов рождения. Состояние у детей средней степени тяжести – отравление. Они на данный момент проходят медицинский осмотр.

«Семья переехала в Нур-Султан из Кызылординской области в сентябре. До этого в этом временном строении проживала другая семья и на территории дома проводился профилактический осмотр. Такие факты у нас фиксируются», - отметила Айгерим Раимкулова.

«Именно в отношении социально уязвимых слоев населения мы стараемся уделять больше внимания, привлекать спонсоров для помощи и устранения трещин и нарушений в печи. И все это делается в теплое время», - добавила спикер.