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Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане

8 Ноября 2021 16:02
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Шестеро детей едва не погибли от отравления угарным газом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане сегодня шестеро детей отравились угарным газом. Об этом сообщила главный специалист управления государственного пожарного контроля Айгерим Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметила Айгерим Раимкулова, до конца текущего года обходами планируется охватить два млн индивидуальных жилых домов в целях проверки пожарной безопасности. В основном проверяются жилые дома социально уязвимых слоев населения.

Также она сообщила, что буквально сегодня шестеро детей едва не погибли от угарного газа в столице.

«Cегодня в 7:40 утра в дачном обществе шестеро детей поступили в больницу, угорели. Получили отравление угарным газом. Мы уже провели разбирательство с утра по горячим следам. Разбирались – была ли эта семья на учете у нас, подавали ли ее в списке. Оказалось, что эта семья переехала в сентябре», - сказала главный специалист управления государственного пожарного контроля.

Она уточнила, что пострадали дети 2009, 2011, 2013, 2017, 2020, 2021 годов рождения. Состояние у детей средней степени тяжести – отравление. Они на данный момент проходят медицинский осмотр.

«Семья переехала в Нур-Султан из Кызылординской области в сентябре. До этого в этом временном строении проживала другая семья и на территории дома проводился профилактический осмотр. Такие факты у нас фиксируются», - отметила Айгерим Раимкулова.

«Именно в отношении социально уязвимых слоев населения мы стараемся уделять больше внимания, привлекать спонсоров для помощи и устранения трещин и нарушений в печи. И все это делается в теплое время», - добавила спикер.

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#Нур-Султан   #Происшествия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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