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    15:43, 24 Октябрь 2021 | GMT +6

    Шесть золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате мира по кикбоксингу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены завоевали 6 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу среди взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

    С 15 по 24 октября в Италии, городе Лидо-ди-Йезоло прошел Чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых.

    В соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей, одну серебряную и 10 бронзовых медалей.

    Чемпионами стали – Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора.

    Серебряный призер – Азамат Утемисов.

    Бронзовыми призерами стали – Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.


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