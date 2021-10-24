Шесть золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате мира по кикбоксингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанские спортсмены завоевали 6 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу среди взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства культуры и спорта РК.

С 15 по 24 октября в Италии, городе Лидо-ди-Йезоло прошел Чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых.

В соревнованиях приняли участие около 1600 спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей, одну серебряную и 10 бронзовых медалей.

Чемпионами стали – Динмухаммед Баймуратов, Ерлан Шагбан, Максат Усип, Фазреддин Сафаров, Нурсултан Жумабаев, Нурдаулет Калшора.

Серебряный призер – Азамат Утемисов.

Бронзовыми призерами стали – Серикбол Ермеков, Батырхан Куандыков, Ариза Сманова, Дулат Дуйсенов, Жандос Назарбеков, Чингисхан Тлемисов, Берик Халыков, Бибарыс Сауханбек, Адиль Мырзагали, Дидар Тулебаев.