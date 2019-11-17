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Шесть золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по боксу
УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе (Монголия) завершился молодежный чемпионат Азии по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Мужская сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей: чемпионами стали Мухаммедсабыр Базарбай уулу, Махмуд Сабырхан, Бийбарс Жексен, Дархан Дуйсебай, Тогамбай Сагындык и Аманат Сабыргали.
Результаты финальных боев МЧА-2019 с участием казахстанцев:
49 кг. Мухаммедсабыр Базарбай уулу — Селай Сой (Индия) — 4:1
52 кг. Махмуд Сабырхан — Суктет Суравут (Таиланд) — 5:0
56 кг. Бийбарс Жексен — Хуршидбек Расулжонов (Узбекистан) — 5:0
64 кг. Дархан Дуйсебай — Жавлонбек Юлдошев (Узбекистан) — 5:0
75 кг. Азамат Бектас — Сухробжон Каимов (Узбекистан) — 1:4
91 кг. Тогамбай Сагындык — Амиршох Самадов (Узбекистан) — 5:0
+91 кг. Аманат Сабыргали — Ю Донг Жин (Южная Корея) —5:0.
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