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Шесть золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по боксу

17 Ноября 2019 11:54
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Шесть золотых медалей завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по боксу

УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - В Улан-Баторе (Монголия) завершился молодежный чемпионат Азии по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Мужская сборная Казахстана завоевала шесть золотых медалей: чемпионами стали Мухаммедсабыр Базарбай уулу, Махмуд Сабырхан, Бийбарс Жексен, Дархан Дуйсебай, Тогамбай Сагындык и Аманат Сабыргали.

Результаты финальных боев МЧА-2019 с участием казахстанцев:

49 кг. Мухаммедсабыр Базарбай уулу — Селай Сой (Индия) — 4:1

52 кг. Махмуд Сабырхан — Суктет Суравут (Таиланд) — 5:0

56 кг. Бийбарс Жексен — Хуршидбек Расулжонов (Узбекистан) — 5:0

64 кг. Дархан Дуйсебай — Жавлонбек Юлдошев (Узбекистан) — 5:0

75 кг. Азамат Бектас — Сухробжон Каимов (Узбекистан) — 1:4

91 кг. Тогамбай Сагындык — Амиршох Самадов (Узбекистан) — 5:0

+91 кг. Аманат Сабыргали — Ю Донг Жин (Южная Корея) —5:0.

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Ключевые слова: Спорт,
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